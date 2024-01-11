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З крижаного Дністра прикордонники витягнули чоловіка, який плив до молдовського берега

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 січня 2024, 20:24
З крижаного Дністра прикордонники витягнули чоловіка, який плив до молдовського берега
Фото - ДПСУ

Прикордонники 11 січня витягли з Дністра на Вінниччині чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Джерело: ДПСУ

Деталі: За даними прикордонників, 35-річний харків’янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатись до Молдови.

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Дослівно: "Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води. Брасиста одразу доставили у підрозділ де обігріли та напоїли чаєм".

Деталі: За спробу незаконного перетинання кордону на нього склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скерували до суду.

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Теми: Прикордонна службаухилянтикордон
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