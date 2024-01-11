Из ледяного Днестра пограничники вытащили мужчину, плывущего на молдавский берег

Пограничники 11 января вытащили из Днестра в Винницкой области мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Источник: ГНСУ

Детали: По данным пограничников, 35-летний харьковчанин в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы.

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Дословно: "Пловец, который начал преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды. Брасиста сразу доставили в подразделение, где обогрели и напоили".

Детали: За попытку незаконного пересечения границы на него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направили в суд.