Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из ледяного Днестра пограничники вытащили мужчину, плывущего на молдавский берег

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 января 2024, 20:24
Из ледяного Днестра пограничники вытащили мужчину, плывущего на молдавский берег
Фото - ГПСУ

Пограничники 11 января вытащили из Днестра в Винницкой области мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Источник: ГНСУ

Детали: По данным пограничников, 35-летний харьковчанин в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы.

Реклама:

Дословно: "Пловец, который начал преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды. Брасиста сразу доставили в подразделение, где обогрели и напоили".

Детали: За попытку незаконного пересечения границы на него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направили в суд.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службауклонистыграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

Все новости...
Пограничная служба
С начала полномасштабной войны погибли 19 мужчин, пытавшихся переплыть Тису
"Помолился и поехал в сторону границы": стример попытался незаконно преодолеть Тису
Незаконный уикенд в горах: пограничники задержали 7 нарушителей на Закарпатье
Последние новости
06:50
Ночью враг запустил по Украине 8 "Шахедов" и две ракеты "Искандер"
06:46
Начались переговоры о выходе США из Ирака – СМИ
05:48
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
04:58
ISW проанализировал, как РФ создает информационные условия для оправдания своей агрессии в других странах
03:52
Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление
02:58
Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки
02:06
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
01:36
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
00:58
Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
Все новости...
Реклама: