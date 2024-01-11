Латвія у "Рамштайні" очолила "коаліцію дронів"

Латвія бере на себе лідерську роль у "коаліції дронів" серед країн, які надають військову підтримку Україні для відсічі російській агресії.

Джерело: президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Риги, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рінкевичс зазначив, що Латвія "очолює "коаліцію дронів" у рамках формату "Рамштайн", та що безпілотники – одна зі сфер співпраці у рамках меморандуму про військове співробітництво, який Україна та Латвія підпишуть у рамках візиту Зеленського.

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"Ми бачимо, що у нас є можливість до співпраці. Ми можемо виготовляти дешевші дрони, які дуже ефективні і дуже необхідні українським військовим, щоб досягати успіху", – сказав Едгарс Рінкевичс.

Також Рінкевичс анонсував наступний пакет військової допомоги від Латвії, до якого увійдуть у тому числі гаубиці, артилерійські снаряди і протитанкова зброя.

Нагадаємо: У нещодавній розмові міністрів оборони України та Латвії очільник Міноборони України дякував Латвії за проактивну роль у розвитку "коаліції дронів" та повідомляв про спільні плани у цій сфері.