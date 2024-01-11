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Латвия в "Рамштайне" возглавила "коалицию дронов"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 20:29
Латвия в Рамштайне возглавила коалицию дронов
Эдгарс Ринкевичс. фото: Украинская правда

Латвия берет на себя лидерскую роль в "коалиции дронов" среди стран, которые оказывают военную поддержку Украине для отпора российской агрессии.

Источник: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Ригу, сообщает "Европейская правда"

Детали: Ринкевичс отметил, что Латвия "возглавляет "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", и что беспилотники – одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве, который Украина и Латвия подпишут в рамках визита Зеленского.

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"Мы видим, что у нас есть возможность к сотрудничеству. Мы можем производить более дешевые дроны, которые очень эффективны и очень необходимы украинским военным, чтобы достигать успеха", – сказал Эдгарс Ринкевичс.

Также Ринкевичс анонсировал следующий пакет военной помощи от Латвии, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

Напомним: В недавнем разговоре министров обороны Украины и Латвии глава Минобороны Украины благодарил Латвию за проактивную роль в развитии "коалиции дронов" и сообщал о совместных планах в этой сфере.

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Темы: ЛатвиябеспилотникиРамштайнвойна
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