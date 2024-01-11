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Гаубиці, снаряди та ПЗРК: президент Латвії анонсував новий пакет допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 20:39
Гаубиці, снаряди та ПЗРК: президент Латвії анонсував новий пакет допомоги Україні
Володимир Зеленський з Едгарсом Рінкевичсом. Фото: Офіс президента

Латвія підготувала наступний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть в тому числі гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові і зенітні системи.

Джерело: "Європейська правда", про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Риги

Деталі: Рінкевичас зазначив, що пакет сформували на основі поточних потреб сил оборони України.

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До нього входять самохідні гаубиці, боєприпаси для артилерійських систем, протитанкові й зенітні системи та боєприпаси до них, позашляховики, дрони, засоби зв’язку, генератори, зимова форма та інше.

Крім того, повідомив Рінкевичс, Латвія планує протягом 2024 року провести навчання для 3000 українських військових та продовжить проєкти реабілітації для українських військових і прикордонників. 

Також президент Латвії повідомив, що його країна очолює "коаліцію дронів" серед союзників, які надають військову підтримку Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, цього тижня Зеленський вирушив з візитами до столиць балтійських держав. Перед Ригою він відвідав Вільнюс і Таллінн.

Президент Литви анонсував нові пакети допомоги для України, в які увійдуть, серед іншого, боєприпаси, генератори та бронемашини M577.

Теми: допомога УкраїніЛатвія
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