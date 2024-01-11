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Гаубицы, снаряды и ПЗРК: президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 20:39
Гаубицы, снаряды и ПЗРК: президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине
Владимир Зеленский с Эдгарсом Ринкевичсом. Фото: Офис президента

Латвия подготовила следующий пакет военной помощи для Украины, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные системы.

Источник: "Европейская правда", об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Ригу

Детали: Ринкевичс отметил, что пакет сформировали на основе актуальных потребностей сил обороны Украины.

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В него входят самоходные гаубицы, боеприпасы для артиллерийских систем, противотанковые и зенитные системы и боеприпасы к ним, внедорожники, дроны, средства связи, генераторы, зимняя форма и прочее.

Кроме того, сообщил Ринкевичс, Латвия планирует в течение 2024 года провести обучение для 3000 украинских военных и продолжит проекты реабилитации для украинских военных и пограничников.

Также президент Латвии сообщил, что его страна возглавляет "коалицию дронов" среди союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

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Как известно, на этой неделе Зеленский отправился с визитами в столицы балтийских государств. Перед Ригой он посетил Вильнюс и Таллинн.

Президент Литвы анонсировал новые пакеты помощи для Украины, в которые войдут, среди прочего, боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.

Темы: помощь УкраинеЛатвия
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