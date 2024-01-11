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В України немає широких кроків на фронті, тому що росіяни контролюють небо – Зеленський

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 січня 2024, 21:19
В України немає широких кроків на фронті, тому що росіяни контролюють небо – Зеленський
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський на спілкуванні з журналістами у Латвії зазначив, що в України немає широких кроків на фронті, тому що росіяни контролюють небо.

Джерело: Зеленський на пресконференції

Пряма мова: "Ситуація на фронті – вона дуже складна, нам не вистачає зброї. І якби росіяни не контролювали повітря, а у нас була б достатня кількість систем протиповітряної оборони – ми б знищили їхню авіацію. Ми спробували і це працює. Коли ти знищуєш їх в небі, ти йдеш вперед. Немає широких кроків уперед в України, тому що вони контролюють небо".

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Деталі: Президент також зазначив, що зараз російська армія руйнує міста, щоб люди втікали звідти, адже боїться повторення геноциду у Бучі чи Маріуполі.

Пряма мова: "Повністю зруйнувати місто вони не можуть, бо вони дійсно бояться, що це буде ще однією Бучею. Ще одним геноцидом. Бо Буча – це був геноцид. І Маріуполь був геноцид. Зараз вони не хочуть так "помилятися". На їхню думку "помилятися". Це їхнє висловлювання. Тому ми розуміємо, що вони б’ють по містах для того, щоб люди бігли. Щоб після цього зруйнувати все і заходити".

Теми: Зеленськийконтрнаступвійнабойові дії
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