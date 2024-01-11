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У Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо – Зеленский

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 января 2024, 21:19
У Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо – Зеленский
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами в Латвии отметил, что у Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо.

Источник: Зеленский на пресс-конференции

Прямая речь: "Ситуация на фронте – она очень сложная, нам не хватает оружия. И если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было бы достаточное количество систем противовоздушной обороны – мы бы уничтожили их авиацию. Мы попробовали и это работает. Когда ты уничтожаешь их в небе, ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украине, потому что они контролируют небо.

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Детали: Президент также отметил, что сейчас российская армия разрушает города, чтобы люди бежали оттуда, потому что боится повторения геноцида в Буче или Мариуполе.

Прямая речь: "Полностью разрушить город они не могут, потому что они действительно боятся, что это будет еще одной Бучей. Еще одним геноцидом. Потому что Буча – это был геноцид. И Мариуполь был геноцид. Сейчас они не хотят так "ошибаться". мнение "ошибаться". Это их высказывание. Поэтому мы понимаем, что они бьют по городам для того, чтобы люди бежали. Чтобы после этого разрушить все и заходить".

Темы: Зеленскийконтрнаступлениевойнабоевые действия
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