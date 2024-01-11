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Зеленський дорікнув Заходу: Якби Україні дали 7 Patriot, не гинули б люди

Євген КізіловЧетвер, 11 січня 2024, 21:25
Зеленський дорікнув Заходу: Якби Україні дали 7 Patriot, не гинули б люди
володимир зеленський. фото: дмитро ларін / уп

Президент Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам, що, якби вони дали Україні більше потужних систем протиповітряної оборони, то люди б не гинули від масованих ракетних ударів Росії з використанням балістики.

Джерело: Зеленський на пресконференції в Ризі

Пряма мова: "А як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що у тебе є десятки таких систем (Patriot), а Україні якби дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити?"

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Деталі: Зеленський каже, що він такого ставлення Заходу не розуміє.

Також президент звернув увагу на затримки з поставками західного озброєння. За його словами, багато українців гине, поки українські війська чекають на цю допомогу.

Одночасно з критикою Зеленський подякував західним партнерам за підтримку.

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Теми: ЗеленськийЗахідPatriot
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