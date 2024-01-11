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Зеленский упрекнул Запад: Если бы Украине дали 7 Patriot, не погибали бы люди

Евгений КизиловЧетверг, 11 января 2024, 21:25
Зеленский упрекнул Запад: Если бы Украине дали 7 Patriot, не погибали бы люди
владимир зеленский. фото: дмитрий ларин / уп

Президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров, что, если бы они дали Украине больше мощных систем противовоздушной обороны, то люди бы не погибали от массированных ракетных ударов России с использованием баллистики.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Риге

Прямая речь: "А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы? Можно с этим нормально жить?"

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Детали: Зеленский говорит, что он такого отношения Запада не понимает.

Также президент обратил внимание на задержки с поставками западного вооружения. По его словам, много украинцев погибает, пока украинские войска ждут эту помощь.

Одновременно с критикой Зеленский поблагодарил западных партнеров за поддержку.

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Темы: ЗеленскийЗападPatriot
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