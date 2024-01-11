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Латвія передасть кошти від росактивів, зокрема Будинку Москви, на допомогу Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 21:45
Латвія передасть кошти від росактивів, зокрема Будинку Москви, на допомогу Україні
ПРАПОР ЛАТВІЇ. ФОТО PIXABAY.COM

Президент Латвїі Едгарс Ринкевичс оголосив про наміри передати кошти, зароблені за допомогою так званого Будинку Москви в Ризі та інших російських активів, на допомогу Україні.

Джерело: Ринкевичс під час візиту Володимира Зеленського до Риги, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: За словами латвійського президента, він поінформував Зеленського про ухвалений Сеймом Латвії закон про націоналізацію Будинку Москви та передання всіх необхідних коштів на потреби України.

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"Також інші російські активи будемо використовувати для надання допомоги Україні. Ми вирішуватимемо, як це здійснювати", – додав Рінкевичс.

Латвійські парламентарі напередодні схвалили конфіскацію Будинку Москви, позаяк під прикриттям культурних та освітніх заходів там відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.

21 і 22 грудня минулого року Служба держбезпеки Латвії проводила кримінально-процесуальні дії в Будинку Москви "у зв'язку з можливим порушенням санкцій ЄС проти Росії".

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Рінкевичс також запевнив, що Латвія продовжить надавати допомогу Україні на рівні держави і суспільства, та зазначив, що обсяги вже наданої допомоги перевищили 1% ВВП Латвії.

Теми: допомога УкраїніЛатвія
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