Латвія передасть кошти від росактивів, зокрема Будинку Москви, на допомогу Україні

Президент Латвїі Едгарс Ринкевичс оголосив про наміри передати кошти, зароблені за допомогою так званого Будинку Москви в Ризі та інших російських активів, на допомогу Україні.

Джерело: Ринкевичс під час візиту Володимира Зеленського до Риги, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: За словами латвійського президента, він поінформував Зеленського про ухвалений Сеймом Латвії закон про націоналізацію Будинку Москви та передання всіх необхідних коштів на потреби України.

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"Також інші російські активи будемо використовувати для надання допомоги Україні. Ми вирішуватимемо, як це здійснювати", – додав Рінкевичс.

Латвійські парламентарі напередодні схвалили конфіскацію Будинку Москви, позаяк під прикриттям культурних та освітніх заходів там відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.

21 і 22 грудня минулого року Служба держбезпеки Латвії проводила кримінально-процесуальні дії в Будинку Москви "у зв'язку з можливим порушенням санкцій ЄС проти Росії".

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Рінкевичс також запевнив, що Латвія продовжить надавати допомогу Україні на рівні держави і суспільства, та зазначив, що обсяги вже наданої допомоги перевищили 1% ВВП Латвії.