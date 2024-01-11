Латвия передаст средства от росактивов, в частности Дома Москвы, на помощь Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о намерениях передать средства, заработанные с помощью так называемого Дома Москвы в Риге и других российских активов, на помощь Украине.

Источник: Ринкевичс во время визита Владимира Зеленского в Ригу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: По словам латвийского президента, он проинформировал Зеленского о принятом Сеймом Латвии законе о национализации Дома Москвы и передаче всех необходимых средств на нужды Украины.

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"Также другие российские активы будем использовать для оказания помощи Украине. Мы будем решать, как это осуществлять", – добавил Ринкевичс.

Латвийские парламентарии накануне одобрили конфискацию Дома Москвы, поскольку под прикрытием культурных и образовательных мероприятий там проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности.

21 и 22 декабря прошлого года Служба госбезопасности Латвии проводила в Доме Москвы уголовно-процессуальные действия "в связи с возможным нарушением санкций ЕС против России".

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Ринкевичс также заверил, что Латвия продолжит оказывать помощь Украине на уровне государства и общества, и отметил, что объемы уже оказанной помощи превысили 1% ВВП Латвии.