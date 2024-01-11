Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Латвия передаст средства от росактивов, в частности Дома Москвы, на помощь Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 21:45
Латвия передаст средства от росактивов, в частности Дома Москвы, на помощь Украине
ФЛАГ ЛАТВИИ. ФОТО PIXABAY.COM

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о намерениях передать средства, заработанные с помощью так называемого Дома Москвы в Риге и других российских активов, на помощь Украине.

Источник: Ринкевичс во время визита Владимира Зеленского в Ригу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: По словам латвийского президента, он проинформировал Зеленского о принятом Сеймом Латвии законе о национализации Дома Москвы и передаче всех необходимых средств на нужды Украины.

Реклама:

"Также другие российские активы будем использовать для оказания помощи Украине. Мы будем решать, как это осуществлять", – добавил Ринкевичс.

Латвийские парламентарии накануне одобрили конфискацию Дома Москвы, поскольку под прикрытием культурных и образовательных мероприятий там проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности.

21 и 22 декабря прошлого года Служба госбезопасности Латвии проводила в Доме Москвы уголовно-процессуальные действия "в связи с возможным нарушением санкций ЕС против России".

ВИДЕО ДНЯ

Ринкевичс также заверил, что Латвия продолжит оказывать помощь Украине на уровне государства и общества, и отметил, что объемы уже оказанной помощи превысили 1% ВВП Латвии.

Темы: помощь УкраинеЛатвия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночью враг запустил по Украине 8 "Шахедов" и две ракеты "Искандер"

СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Все новости...
помощь Украине
Пентагон не нашел достоверных доказательств хищения американского оружия в Украине
Гаубицы, снаряды и ПЗРК: президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине
Эстония предоставит Украине 1,2 млрд евро помощи в течение трех лет
Последние новости
07:14
Силы обороны продолжают расширять плацдарм на Херсонском направлении – сводка
06:50
Ночью враг запустил по Украине 8 "Шахедов" и две ракеты "Искандер"
06:46
Начались переговоры о выходе войск США из Ирака – СМИ
05:48
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
04:58
ISW проанализировал, как РФ создает информационные условия для оправдания своей агрессии в других странах
03:52
Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление
02:58
Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки
02:06
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
01:36
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
00:58
Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории
Все новости...
Реклама: