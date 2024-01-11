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Жорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Євген КізіловЧетвер, 11 січня 2024, 21:52
Жорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука
Фото з засідання. Захисник (ліворуч), Марчук (праворуч). Джерело: Адвокатська дорадча група / Facebook

Київський апеляційний суд у четвер скасував обвинувальний вирок та призначив новий розгляд справи ексберкутівця Руслана Марчука по подіях розгону Майдану 30 листопада 2013 року.

Джерело: "Адвокатська дорадча група" у Facebook

Деталі: За даними групи, строки притягнення до кримінальної відповідальності в цій справі спливли в кінці 2023 року. Тому малоймовірно, що Марчука притягнуть до відповідальності.

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Згідно з повідомленням, рішення приймала колегія суддів (Жук О. В., Яковлева В. С., Ковальська В. В.). За одне засідання вони розглянули скарги представників потерпілих, прокурора та захисника на обвинувальний вирок Марчуку. І в той же день винесли рішення про направлення справи на новий розгляд в суд першої інстанції. Повного тексту ухвали наразі немає.

Довідково: Руслан Марчук під час Майдану був заступником командира 1-го взводу 3-ї роти київського "Беркута".

За даними слідства, він разом з іншим беркутівцем підійшов до журналістки Марії Лєбєдєвої, яка записувала на телефон наслідки розгону і при цьому тримала в руці посвідчення журналіста, та почав вимагати припинити відеозапис. Далі — схопив її за руку, в якій був мобільний телефон і намагався вибити його. Потім почав штовхати її та вдарив ногою.

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12 липня 2023 року суддя Шевченківського суду Андрій Трубніков визнав Марчука винним у перевищенні влади та службових повноважень, пов'язаних з застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 ККУ), умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 ККУ), та незаконному перешкоджанні мирним зібранням (ст. 340 ККУ).

Марчуку призначили умовне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки та позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 2 роки.

Покарання суд призначив лише за перевищення влади. По двох інших статтях, на час винесення вироку, спливли строки притягнення до відповідальності.

Дослівно: "Саме цей вирок сьогодні скасував апеляційний суд. Але навряд чи новий розгляд в суді першої інстанції дійде до нового вироку. На 10 річницю розгону Майдану - 30.11 23 - спливли строки давності для притягнення до відповідальності по найважчій статті в цій справі. Це означає, що в суді першої інстанції Марчук може подати клопотання про закриття кримінального провадження. Його не виправдовують, але обвинувачений вже не понесе відповідальності".

Теми: МайданБеркутсуд
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