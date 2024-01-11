Жестокий разгон Майдана: суд отменил обвинительный приговор экс-беркутовца Марчука

Киевский апелляционный суд в четверг отменил обвинительный приговор и назначил новое рассмотрение дела экс-беркутовца Руслана Марчука по событиям разгона Майдана 30 ноября 2013 года.

Источник: "Адвокатская совещательная группа" в Facebook

Детали: По данным группы, сроки привлечения к уголовной ответственности по этому делу истекли в конце 2023 года. Поэтому маловероятно, что Марчука привлекут к ответственности.

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Согласно сообщению, решение принимала коллегия судей (Жук А. В., Яковлева В. С., Ковальская В. В.). За одно заседание они рассмотрели жалобы представителей потерпевших, прокурора и защитника на обвинительный приговор Марчуку. И в тот же день вынесли решение о направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Полного текста постановления пока нет.

Справка: Руслан Марчук во время Майдана был заместителем командира 1-го взвода 3-й роты киевского "Беркута".

По данным следствия, он вместе с другим беркутовцем подошел к журналистке Марии Лебедевой, которая записывала на телефон последствия разгона и при этом держала в руке удостоверение журналиста, и потребовал прекратить видеозапись. Далее - схватил ее за руку, в которой был мобильный телефон и пытался выбить его. Затем начал толкать ее и ударил ногой.

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12 июля 2023 года судья Шевченковского суда Андрей Трубников признал Марчука виновным в превышении власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УКУ), умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 171 УКУ) и незаконном препятствовании мирным собраниям (ст. 340 УКУ).

Марчуку назначили условное наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года и лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Наказание суд назначил только за превышение власти. По двум другим статьям, на момент вынесения приговора, истекли сроки привлечения к ответственности.

Дословно: "Именно этот приговор сегодня отменил апелляционный суд. Но вряд ли новое рассмотрение в суде первой инстанции дойдет до нового приговора. На 10 годовщину разгона Майдана - 30.11 23 - истекли сроки давности для привлечения к ответственности по самой тяжелой статье в этом деле. Это означает, что в суде первой инстанции Марчук может подать ходатайство о закрытии уголовного производства. Его не оправдают, но обвиняемый уже не понесет ответственности".