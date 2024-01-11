Майже 3 тонни наркотичних речовин вилучила поліція за 2023 рік
Четвер, 11 січня 2024, 22:35
Нацполіція за 2023 рік вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин орієнтовною вартістю понад 785 мільйонів гривень.
Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ
Деталі: Зокрема йдеться про:
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- 1,8 тонни канабісу.
- Майже 800 кг макової соломи.
- Близько 5 кг кокаїну та 10 кг метадону.
- 226 кг солей Альфа-PVP.
- 64 кг амфетаміну та 10 кг MDMA.
Дослівно: "Поліцейські скерували до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень. Орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин упродовж минулого року за цінами "чорного" ринку сягає понад 785 мільйонів гривень".