Майже 3 тонни наркотичних речовин вилучила поліція за 2023 рік

Нацполіція за 2023 рік вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин орієнтовною вартістю понад 785 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Зокрема йдеться про:

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1,8 тонни канабісу.

Майже 800 кг макової соломи.

Близько 5 кг кокаїну та 10 кг метадону.

226 кг солей Альфа-PVP.

64 кг амфетаміну та 10 кг MDMA.

Інфографіка - пресслужба МВС

Дослівно: "Поліцейські скерували до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень. Орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин упродовж минулого року за цінами "чорного" ринку сягає понад 785 мільйонів гривень".