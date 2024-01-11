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Майже 3 тонни наркотичних речовин вилучила поліція за 2023 рік

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 січня 2024, 22:35
Майже 3 тонни наркотичних речовин вилучила поліція за 2023 рік
Фото: deeblue/Depositphotos

Нацполіція за 2023 рік вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин орієнтовною вартістю понад 785 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Зокрема йдеться про:

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  • 1,8 тонни канабісу.
  • Майже 800 кг макової соломи.
  • Близько 5 кг кокаїну та 10 кг метадону.
  • 226 кг солей Альфа-PVP.
  • 64 кг амфетаміну та 10 кг MDMA.
Інфографіка - пресслужба МВС
Інфографіка - пресслужба МВС

Дослівно: "Поліцейські скерували до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень. Орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин упродовж минулого року за цінами "чорного" ринку сягає понад 785 мільйонів гривень".

Теми: наркотикиполіція
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