Почти 3 тонны наркотических веществ изъяла полиция за 2023 год
Четверг, 11 января 2024, 22:35
Нацполиция за 2023 год изъяла около 3 тонн наркотических веществ ориентировочной стоимостью более 785 миллионов гривен.
Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел
Детали: В частности, речь идет о:
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- 1,8 тонны каннабиса.
- Почти 800 кг маковой соломы.
- Около 5 кг кокаина и 10 кг метадона.
- 226 кг солей Альфа-PVP.
- 64 кг амфетамина и 10 кг MDMA.
Дословно: "Полицейские направили в суд обвинительные акты в рамках 32 тысяч уголовных производств. Ориентировочная стоимость обнаруженных запрещенных веществ в течение прошлого года по ценам "черного" рынка составляет более 785 миллионов гривен".