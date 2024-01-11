Почти 3 тонны наркотических веществ изъяла полиция за 2023 год

Нацполиция за 2023 год изъяла около 3 тонн наркотических веществ ориентировочной стоимостью более 785 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Детали: В частности, речь идет о:

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1,8 тонны каннабиса.

Почти 800 кг маковой соломы.

Около 5 кг кокаина и 10 кг метадона.

226 кг солей Альфа-PVP.

64 кг амфетамина и 10 кг MDMA.

Інфографіка - пресс-служба МВД

Дословно: "Полицейские направили в суд обвинительные акты в рамках 32 тысяч уголовных производств. Ориентировочная стоимость обнаруженных запрещенных веществ в течение прошлого года по ценам "черного" рынка составляет более 785 миллионов гривен".