Білий дім про потребу допомоги Україні: Є гострою, особливо в зимові місяці
У Білому домі вважають, що в зимові місяці подальша потреба в допомозі Україні є особливо гострою.
Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у Вашингтоні, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми оголосили (у грудні – ред.) про останній пакет за президентськими повноваженнями, на який мали фінансування".
"Вони (росіяни – ред.) застосовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Тож потреба (в подальшій допомозі Україні – ред.) є гострою саме зараз, особливо в ці зимові місяці".
Деталі: У цьому контексті Кірбі указав на важливість схвалення Конгресом запиту президента Байдена для задоволення потреб національної безпеки, який містить масштабний пакет подальшої підтримки України.
Що передувало: Раніше у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
Перед цим президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.
США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.
Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.
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