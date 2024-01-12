Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом о необходимости помощи Украине: Является острой, особенно в зимние месяцы

Ольга ГлущенкоПятница, 12 января 2024, 00:14
Белый дом о необходимости помощи Украине: Является острой, особенно в зимние месяцы
Джон Кирби, фото Bloomberg via Getty Images

В Белом доме считают, что в зимние месяцы дальнейшая потребность в помощи Украине является особенно острой.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы объявили (в декабре - ред.) о последнем пакете по президентским полномочиям, на который имели финансирование".

Реклама:

"Они (россияне – ред.) применяют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы. Поэтому потребность (в дальнейшей помощи Украине – ред.) является острой именно сейчас, особенно в эти зимние месяцы".

Детали: В этом контексте Кирби указал на важность одобрения Конгрессом запроса президента Байдена для удовлетворения потребностей национальной безопасности, который содержит масштабный пакет дальнейшей поддержки Украины.

Что предшествовало: Ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

Читайте также: В гости за оружием и деньгами: изменил ли визит Зеленского поддержку Украины со стороны США.

Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночью враг запустил по Украине 8 "Шахедов" и две ракеты "Искандер"

СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Все новости...
США
В США заявили, что нанесено 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене
Спецпредставитель США обсудила с главой МИД Польши блокаду границы с Украиной
Россия требует срочно собрать Совбез ООН из-за ударов по базам хуситов в Йемене
Последние новости
09:19
фотоРоссияне обстреляли Волчанск и кладбище в Купянске
09:07
Еще несколько стран приостановили финансирование агентства ООН из-за вероятной помощи ХАМАС
08:51
видеоУкраинка Киченок проиграла в парном финале Aus Open
08:35
Лидер венгерской партии: Если Украина упадет, мы будем требовать Закарпатье
08:22
Украинские воины уничтожили еще более 700 россиян и десятки их техники
08:00
В Испании на пляж выбросило 200-килограммовую акулу с окровавленной пастью
07:58
фотоСилы обороны юга показали, как защитники уничтожают объекты врага
07:14
Защитники продолжают расширять плацдарм на Херсонском направлении – сводка
06:50
Ночью враг запустил по Украине 8 "Шахедов" и две ракеты "Искандер"
06:46
Начались переговоры о выходе войск США из Ирака – СМИ
Все новости...
Реклама: