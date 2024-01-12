Белый дом о необходимости помощи Украине: Является острой, особенно в зимние месяцы

В Белом доме считают, что в зимние месяцы дальнейшая потребность в помощи Украине является особенно острой.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы объявили (в декабре - ред.) о последнем пакете по президентским полномочиям, на который имели финансирование".

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"Они (россияне – ред.) применяют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы. Поэтому потребность (в дальнейшей помощи Украине – ред.) является острой именно сейчас, особенно в эти зимние месяцы".

Детали: В этом контексте Кирби указал на важность одобрения Конгрессом запроса президента Байдена для удовлетворения потребностей национальной безопасности, который содержит масштабный пакет дальнейшей поддержки Украины.

Что предшествовало: Ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

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Перед этим президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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