США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Ймовірний удар США і Великої Британії по об'єктах хуситів у Ємені 12 січня 2024 року, скриншот

Сполучені Штати і Велика Британія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела, The Times, Sky News, Reuters із посиланням на американських чиновників, The Guardian

Оновлено: Сполучені Штати і Велика Британія почали наносити удари по цілях, пов'язаних з повстанцями-хуситами в Ємені. Це перші удари по підтримуваному Іраном угрупованню з тих пір, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року.

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Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, націлилися на судноплавні шляхи Червоним морем, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС. Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства.

Деталі: Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак санкціонував спільні зі США військові удари проти повстанців-хуситів у Ємені, і його кабінет схвалив це рішення, оскільки союзники прагнуть запобігти подальшим атакам на комерційні судна в Червоному морі.

Джерело Bloomberg повідомило, що Кабінет міністрів Сунака схвалив це рішення в четвер, і авіаудари можуть бути завдані протягом кількох годин.

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При цьому видання зазначає, що Офіс Сунака відмовився від коментарів, у Білому домі теж не надали коментарів.

США і Великобританія раніше попередили хуситів про наслідки, якщо вони продовжать серію нападів на судна, що проходять через Червоне море, життєво важливий судноплавний маршрут.

Раніше в четвер хусити запустили балістичну ракету в Аденській затоці, що, за словами американських офіційних осіб, стало 27-м нападом на комерційне судноплавство, здійсненим угрупованням з 19 листопада.

Удари проти підтримуваних Іраном хуситів ознаменували б значну ескалацію за кілька тижнів після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня, а ізраїльські війська відповіли на це руйнівною повітряною і наземною кампанією в секторі Газа. Невдовзі після цього хусити почали переслідувати комерційні судна і пообіцяли не зупинятися доти, доки Ізраїль не припинить атаку на Газу.

У телевізійній промові раніше в четвер лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті пообіцяв "велику" відповідь США і їхнім союзникам, якщо вони продовжать військові дії проти його угруповання.

"Ми будемо протистояти американській агресії", – сказав він. – Будь-яка американська атака не залишиться безкарною".

Дії Хуті в Червоному морі спонукали багатьох комерційних судноплавців спрямувати свої судна в обхід південного краю Африки, щоб не наражатися на ризик нових нападів Хуті. Це збільшило час судноплавства і загрожувало розривом ланцюгів постачання.

За даними The Times, очікувалося, що скоординовані удари за масштабом будуть подібними до тих, які США, Велика Британія та Франція завдали у квітні 2018 року по сирійським об’єктам з виробництва хімічної зброї президента Асада. Вони включали літаки та ракети, запущені з кораблів по наземних цілях.

Очікувалося також, що в діях проти позицій хуситів у Ємені будуть задіяні сили Великої Британії, США та інших країн, які завдадуть ударів по базах і човнам хуситів за допомогою винищувачів і військових кораблів.