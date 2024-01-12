США и Британия нанесли авиаудары по базам хуситов в Йемене – СМИ
Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, The Times, Sky News, Reuters со ссылкой на американских чиновников, The Guardian
Обновлено: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Это первые удары по поддерживаемой Ираном группировке с тех пор, как она начала атаковать международное судоходство в Красном море в конце прошлого года.
Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нацелились на судоходные пути по Красному морю, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС. Эти нападения нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.
Детали: Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал совместные с США военные удары против повстанцев-хуситов в Йемене, и его кабинет одобрил это решение, поскольку союзники стремятся предотвратить дальнейшие атаки на коммерческие суда в Красном море.
Источник Bloomberg сообщил, что Кабинет министров Сунака одобрил это решение в четверг, и авиаудары могут быть нанесены в течение нескольких часов.
При этом издание отмечает, что Офис Сунака отказался от комментариев, в Белом доме тоже не предоставили комментариев.
США и Великобритания ранее предупредили хуситов о последствиях, если они продолжат серию нападений на суда, проходящие через Красное море, жизненно важный судоходный маршрут.
Ранее в четверг хуситы запустили баллистическую ракету в Аденском заливе, что, по словам американских официальных лиц, стало 27-м нападением на коммерческое судоходство, совершенным группировкой с 19 ноября.
Удары против поддерживаемых Ираном хуситов ознаменовали бы значительную эскалацию через несколько недель после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, а израильские войска ответили на это разрушительной воздушной и наземной кампанией в секторе Газа. Вскоре после этого хуситы начали преследовать коммерческие суда и пообещали не останавливаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаку на Газу.
В телевизионной речи ранее в четверг лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути пообещал "большой" ответ США и их союзникам, если они продолжат военные действия против его группировки.
"Мы будем противостоять американской агрессии", - сказал он, - Любая американская атака не останется безнаказанной".
Действия Хути в Красном море побудили многих коммерческих судоходцев направить свои суда в обход южной оконечности Африки, чтобы не подвергаться риску новых нападений Хути. Это увеличило время судоходства и угрожало разрывом цепей поставок.
По данным The Times, ожидалось, что скоординированные удары по масштабу будут подобны тем, которые США, Великобритания и Франция нанесли в апреле 2018 года по сирийским объектам по производству химического оружия президента Асада. Они включали самолеты и ракеты, запущенные с кораблей по наземным целям.
Ожидалось также, что в действиях против позиций хуситов в Йемене будут задействованы силы Великобритании, США и других стран, которые нанесут удары по базам и лодкам хуситов с помощью истребителей и военных кораблей.