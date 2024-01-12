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США и Британия нанесли авиаудары по базам хуситов в Йемене – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 12 января 2024, 01:44
США и Британия нанесли авиаудары по базам хуситов в Йемене – СМИ
Вероятный удар США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене 12 января 2024 года, скриншот

Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, The Times, Sky News, Reuters со ссылкой на американских чиновников, The Guardian

Обновлено: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Это первые удары по поддерживаемой Ираном группировке с тех пор, как она начала атаковать международное судоходство в Красном море в конце прошлого года.

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Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нацелились на судоходные пути по Красному морю, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС. Эти нападения нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.

Детали: Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал совместные с США военные удары против повстанцев-хуситов в Йемене, и его кабинет одобрил это решение, поскольку союзники стремятся предотвратить дальнейшие атаки на коммерческие суда в Красном море.

Источник Bloomberg сообщил, что Кабинет министров Сунака одобрил это решение в четверг, и авиаудары могут быть нанесены в течение нескольких часов.

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При этом издание отмечает, что Офис Сунака отказался от комментариев, в Белом доме тоже не предоставили комментариев.

США и Великобритания ранее предупредили хуситов о последствиях, если они продолжат серию нападений на суда, проходящие через Красное море, жизненно важный судоходный маршрут.

Ранее в четверг хуситы запустили баллистическую ракету в Аденском заливе, что, по словам американских официальных лиц, стало 27-м нападением на коммерческое судоходство, совершенным группировкой с 19 ноября.

Удары против поддерживаемых Ираном хуситов ознаменовали бы значительную эскалацию через несколько недель после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, а израильские войска ответили на это разрушительной воздушной и наземной кампанией в секторе Газа. Вскоре после этого хуситы начали преследовать коммерческие суда и пообещали не останавливаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаку на Газу.

В телевизионной речи ранее в четверг лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути пообещал "большой" ответ США и их союзникам, если они продолжат военные действия против его группировки.

"Мы будем противостоять американской агрессии", - сказал он, - Любая американская атака не останется безнаказанной".

Действия Хути в Красном море побудили многих коммерческих судоходцев направить свои суда в обход южной оконечности Африки, чтобы не подвергаться риску новых нападений Хути. Это увеличило время судоходства и угрожало разрывом цепей поставок.

По данным The Times, ожидалось, что скоординированные удары по масштабу будут подобны тем, которые США, Великобритания и Франция нанесли в апреле 2018 года по сирийским объектам по производству химического оружия президента Асада. Они включали самолеты и ракеты, запущенные с кораблей по наземным целям.

Ожидалось также, что в действиях против позиций хуситов в Йемене будут задействованы силы Великобритании, США и других стран, которые нанесут удары по базам и лодкам хуситов с помощью истребителей и военных кораблей.

Темы: СШАВеликобританияБлижний Востоквойна
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