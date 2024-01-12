Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб

Росіяни не полишають спроб просунутися вперед, минулої доби загарбники атакували на 7 напрямках, завдали 3 авіаудари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. За добу на фронті було 64 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 січня у Facebook

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українці відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку оборонці відбили 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області − тут відбили 13 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки росіян західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 3 безуспішні штурмові дії на позиції сил оборони.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу загарбників.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів росіян.