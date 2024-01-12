Оккупанты продолжают атаки на 7 направлениях, но ВСУ их сдерживают − Генштаб

Россияне не оставляют попыток продвинуться вперед, за прошедшие сутки захватчики атаковали на 7 направлениях, нанесли 3 авиаудара и совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. За сутки на фронте было 64 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 января в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинцы отбили 2 атаки врага у Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитники отбили 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаку противника вблизи Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 10 вражеских атак неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области − здесь отразили 13 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки россиян западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 3 безуспешных штурмовых действия на позиции сил обороны.

В то же время в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава захватчиков.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и склад боеприпасов россиян.