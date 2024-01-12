Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив

Російські загарбники пропонують жителям тимчасово окупованих територій Херсонської області видати вугілля, якщо люди погодяться отримати паспорт РФ, повідомляє Спротив.

Джерело: Центр національного спротиву в Telegram

Дослівно Спротив: "Загарбники вигадали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт РФ. Так, на ТОТ Херсонщини росіяни видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта. Таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть".

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Деталі: Повідомляється, що на ТОТ значна кількість сіл живуть без електроенергії, а температура повітрнея наразі мінусова.

"Проте росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні", − наголошує Спротив.

ЦНС закликає мешканців повідомляти про розташування та пересування ворожої армії, щоб Сили Оборони могли скоріше повернути в регіон тепло та мир.