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Россияне предлагают жителям ВОТ уголь в обмен на паспорт РФ − Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 12 января 2024, 07:55
Россияне предлагают жителям ВОТ уголь в обмен на паспорт РФ − Сопротивление
Фото с сайта ЦНС

Российские захватчики предлагают жителям временно оккупированных территорий Херсонской области выдать уголь, если люди согласятся получить паспорт РФ, сообщает Сопротивление.

Источник: Центр национального сопротивления в Telegram

Дословно Сопротивление: "Захватчики придумали новый способ побудить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт РФ. Так, на ВОТ Херсонщины россияне выдают льготный уголь, но только при наличии российского паспорта. Таким образом, украинцы без паспорта, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть".

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Детали: Сообщается, что на ВОТ значительное количество сел живут без электроэнергии, а температура воздуха сейчас минусовая.

"Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе", − отмечает Сопротивление.

ЦНС призывает жителей сообщать о расположении и передвижениях вражеской армии, чтобы Силы Обороны могли скорее вернуть в регион тепло и мир.

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Темы: Херсонская областьугольгражданствооккупация
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