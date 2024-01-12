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Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян

Олена РощінаП'ятниця, 12 січня 2024, 08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
Українській бійці, фото 53 ОмБР

За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 840 солдатів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем і засіб протиповітряної оборони.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 12 січня

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника (РФ) із 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 368460 (+840) осіб,
  • танків – 6060 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 11254 (+16) од,
  • артилерійських систем – 8710 (+11) од,
  • РСЗВ – 957 (+0) од,
  • засобів ППО – 642 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1),
  • крилатих ракет – 1806 (+0),
  • кораблів /катерів – 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11612 (+16) од,
  • спеціальної техніки – 1339 (+2)

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні проти України на 12.01.2024
Втрати Росії у війні проти України на 12.01.2024
Генштаб ЗСУ

Теми: втрати у війнівійнаГенштабРосія
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