Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
П'ятниця, 12 січня 2024, 08:11
За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 840 солдатів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем і засіб протиповітряної оборони.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 12 січня
Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника (РФ) із 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 368460 (+840) осіб,
- танків – 6060 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 11254 (+16) од,
- артилерійських систем – 8710 (+11) од,
- РСЗВ – 957 (+0) од,
- засобів ППО – 642 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1),
- крилатих ракет – 1806 (+0),
- кораблів /катерів – 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11612 (+16) од,
- спеціальної техніки – 1339 (+2)
Дані уточнюються.