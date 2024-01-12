Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян

За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 840 солдатів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем і засіб протиповітряної оборони.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 12 січня

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника (РФ) із 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 368460 (+840) осіб,

танків – 6060 (+10) од,

бойових броньованих машин – 11254 (+16) од,

артилерійських систем – 8710 (+11) од,

РСЗВ – 957 (+0) од,

засобів ППО – 642 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1),

крилатих ракет – 1806 (+0),

кораблів /катерів – 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11612 (+16) од,

спеціальної техніки – 1339 (+2)

Дані уточнюються.