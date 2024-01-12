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Защитники Украины за сутки уничтожили 840 захватчиков, 10 танков и средство ПВО россиян

Елена РощинаПятница, 12 января 2024, 08:11
Защитники Украины за сутки уничтожили 840 захватчиков, 10 танков и средство ПВО россиян
Украинский боец, фото 53 ОмБР

За минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины порядка 840 солдат, 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем и средство противовоздушной обороны.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 12 января

Детали: За данными Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника (РФ) с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 368460 (+840) человек,
  • танков – 6060 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 11254 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 8710 (+11) ед,
  • РСЗО – 957 (+0) ед,
  • средств ПВО – 642 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6836 (+1),
  • крылатых ракет – 1806 (+0),
  • кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11612 (+16) ед,
  • специальной техники – 1339 (+2)

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 12.01.2024
Потери России в войне против Украины на 12.01.2024
Генштаб ВСУ

Темы: потери в войневойнаГенштабРосcия
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