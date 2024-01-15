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Зеленський натякнув, що на глобальний "саміт миру" Росію не запрошуватимуть

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 15 січня 2024, 20:41
Зеленський натякнув, що на глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть
Фото: УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ воліє бачити на майбутній конференції з питань миру на найвищому рівні всі держави, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: Зеленський під час візиту до Швейцарії після переговорів із президенткою країни Віолою Амгерд, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, кого Україна запросить до участі в "саміті миру", Зеленський відповів: "Ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо".

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Вочевидь, голова держави мав на увазі, що Росія не буде серед запрошених на саміт – попри те, що голова швейцарського МЗС напередодні заявив про необхідність долучити Москву до мирних переговорів.

"Ми б хотіли, щоб країни Глобального Півдня обов’язково були присутні. На останній зустрічі на рівні радників були присутні 83 країни… Для нас дуже важливо показати, що весь світ – проти агресії Росії і весь світ – за те, щоб був справедливий мир", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру". Китай не був представлений на зустрічі - попри те, що був запрошений.

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Очікувалось, що у Давосі відбулась остання зустріч такого рівня перед проведенням Глобального саміту миру. Його готова прийняти в себе Швейцарія, яка почне спільну підготовку з Україною.

Теми: ЗеленськийРосіяформула миру
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