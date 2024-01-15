Зеленский намекнул, что на глобальный "саммит мира" Россию не будут приглашать

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев предпочитает видеть на предстоящей конференции по вопросам мира на высшем уровне все государства, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Зеленский во время визита в Швейцарию после переговоров с президентом страны Виолой Амгерд, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, кого Украина пригласит к участию в "саммите мира", Зеленский ответил: "Мы открыты ко всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем".

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Очевидно, глава государства имел в виду, что Россия не будет среди приглашенных на саммит – несмотря на то, что глава швейцарского МИД накануне заявил о необходимости привлечь Москву к мирным переговорам.

"Мы бы хотели, чтобы страны Глобального Юга обязательно присутствовали. На последней встрече на уровне советников присутствовали 83 страны... Для нас очень важно показать, что весь мир – против агрессии России и весь мир – за то, чтобы был справедливый мир", – добавил Зеленский.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.

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Ожидалось, что в Давосе состоялась последняя встреча такого уровня перед проведением Глобального саммита мира. Его готова принять у себя Швейцария, которая начнет совместную подготовку с Украиной.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.