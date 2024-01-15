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Зеленский намекнул, что на глобальный "саммит мира" Россию не будут приглашать

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 15 января 2024, 20:41
Зеленский намекнул, что на глобальный саммит мира Россию не будут приглашать
Фото: УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев предпочитает видеть на предстоящей конференции по вопросам мира на высшем уровне все государства, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Зеленский во время визита в Швейцарию после переговоров с президентом страны Виолой Амгерд, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, кого Украина пригласит к участию в "саммите мира", Зеленский ответил: "Мы открыты ко всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем".

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Очевидно, глава государства имел в виду, что Россия не будет среди приглашенных на саммит – несмотря на то, что глава швейцарского МИД накануне заявил о необходимости привлечь Москву к мирным переговорам.

"Мы бы хотели, чтобы страны Глобального Юга обязательно присутствовали. На последней встрече на уровне советников присутствовали 83 страны... Для нас очень важно показать, что весь мир – против агрессии России и весь мир – за то, чтобы был справедливый мир", – добавил Зеленский.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.

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Ожидалось, что в Давосе состоялась последняя встреча такого уровня перед проведением Глобального саммита мира. Его готова принять у себя Швейцария, которая начнет совместную подготовку с Украиной.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.

Темы: ЗеленскийРосcияформула мира
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