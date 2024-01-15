3 людини поранено, ще 5 під завалами: Росія вдарила по селищу Нью-Йорк

Російська армія скинула на селище Нью-Йорк на Донеччині 2 авіабомби та вдарила ракетою по житловому будинку, троє людей поранені, ще п’ятеро під завалами.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку.

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Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди".

Фото з Facebook-сторінки Вадима Філашкіна

Деталі: Точні наслідки атаки стануть відомі пізніше. На місці працюють рятувальники та поліція.