3 людини поранено, ще 5 під завалами: Росія вдарила по селищу Нью-Йорк
Понеділок, 15 січня 2024, 20:58
Російська армія скинула на селище Нью-Йорк на Донеччині 2 авіабомби та вдарила ракетою по житловому будинку, троє людей поранені, ще п’ятеро під завалами.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку.
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Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди".
Деталі: Точні наслідки атаки стануть відомі пізніше. На місці працюють рятувальники та поліція.