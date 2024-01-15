Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

3 людини поранено, ще 5 під завалами: Росія вдарила по селищу Нью-Йорк

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 січня 2024, 20:58
3 людини поранено, ще 5 під завалами: Росія вдарила по селищу Нью-Йорк
Фото - Вадим Філашкін у Facebook

Російська армія скинула на селище Нью-Йорк на Донеччині 2 авіабомби та вдарила ракетою по житловому будинку, троє людей поранені, ще п’ятеро під завалами.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку.

Реклама:

Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди".

 
Фото з Facebook-сторінки Вадима Філашкіна

Деталі: Точні наслідки атаки стануть відомі пізніше. На місці працюють рятувальники та поліція.

Теми: Донецька областьвійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Neuralink Маска вживила перший імплант у мозок людини

США вже бачать наслідки зупинення допомоги Україні на полі бою − Блінкен

Росіяни запускали групи "Шахедів" в Україну

Українська медіаспільнота поскаржилася послам G7 на тиск і дискредитацію 

У ЄС зробили ще один крок до використання заморожених активів РФ на користь України

Кулеба розповів, як вирішуватимуть суперечку з Угорщиною щодо нацменшин

Усі новини...
Буданов: Знищення літака А-50, ймовірно, вплине на можливість росіян підтримувати зв'язок
Зеленський про участь Китаю у саміті формули миру: Подивимося
У Міноборони назвали терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію у ВР
Прем’єрка Естонії наголосила, що у Європи є три-п’ять років на підготовку до агресії РФ
Останні новини
10:37
Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні
10:29
На Київщині внаслідок падіння уламків "Шахедів" спалахнула пожежа на підприємстві
09:56
Toyota попередила власників 50 тисяч авто у США про небезпеку від подушок безпеки
09:56
Науковець пояснив, які ризики несе штучний інтелект
09:50
Підкорив норвежців борщем: історія професійного кухаря та військового з позивним "Фокс"
09:45
Жарти з вогнем. Як сміх супроводжує війну на фронті та в тилу
09:39
Європарламент відреагував на розслідування щодо депутатки, яку підозрюють у співпраці з ФСБ
09:37
Neuralink Маска вживила перший імплант у мозок людини
09:37
На Донеччині російська ракета вбила чоловіка, який їхав на велосипеді з роботи додому
09:22
Повітряні сили розтлумачили відсоток збитих "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: