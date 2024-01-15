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3 человека ранены, еще 5 под завалами: Россия ударила по поселку Нью-Йорк

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 января 2024, 20:58
3 человека ранены, еще 5 под завалами: Россия ударила по поселку Нью-Йорк
Фото - Вадим Филашкин в Facebook

Российская армия сбросила на поселок Нью-Йорк в Донецкой области 2 авиабомба и ударила ракетой по жилому дому, три человека ранены, еще пятеро под завалами.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Три человека ранены, еще 5 находятся под завалами — таковы предварительные последствия удара по Нью-Йорку.
Россияне сбросили в поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку — в доме обрушился подъезд, под руинами находятся люди".

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Фото из Facebook-страницы Вадима Филашкина

Детали: Точные последствия атаки станут известны позже. На месте работают спасатели и полиция.

Темы: Донецкая областьвойнаракетный удар
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