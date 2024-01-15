Двоє чоловіків у маскхалатах намагалися "прорватися" через кордон у Придністров’я

Двоє чоловіків у білих маскхалатах намагалися перетнути кордон в Одеській області неподалік села Топали.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Дослівно: "Двох чоловіків при спробі незаконного перетинання державного кордону затримали прикордонники Подільського загону, неподалік села Топали Подільського району.

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Як з’ясувалося, мешканці Запорізької області готувалися до закордонної подорожі ретельно – придбали через інтернет-мережу камуфльовані маскувальні халати.

Діючи за порадами свого знайомого, прибули до обумовленого місця та намагалися "штурмувати" придністровський сегмент українсько-молдовського кордону".

Деталі: Прикордонники затримали чоловіків, стосовно них складено адміністративні матеріали за ст. 2041 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".