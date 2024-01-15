Двое мужчин в маскхалатах пытались "прорваться" через границу в Приднестровье

Двое мужчин в белых маскхалатах пытались пересечь границу в Одесской области недалеко от села Топалы.

Источник: сообщение ГПСУ

Дословно: "Двух мужчин при попытке незаконного пересечения государственной границы задержали пограничники Подольского отряда, недалеко от села Топалы Подольского района.

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Как выяснилось, жители Запорожской области готовились к заграничному путешествию тщательно - приобрели через интернет-сеть камуфлированные маскировочные халаты.

Действуя по советам своего знакомого, прибыли в обусловленное место и пытались "штурмовать" приднестровский сегмент украинско-молдавской границы".

Детали: Пограничники задержали мужчин, в отношении них составлены административные материалы по ст. 2041 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".