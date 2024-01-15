Залужний поговорив про "взаємний стратегічний інтерес" з генералом Чарльзом Брауном

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном про ситуацію на фронті.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Пряма мова: "Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту.

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Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес".

Деталі: Також Залужний подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором.