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Залужный поговорил о "взаимном стратегическом интересе" с генералом Чарльзом Брауном

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 января 2024, 22:18
Залужный поговорил о взаимном стратегическом интересе с генералом Чарльзом Брауном
Коллаж из соцсетей Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном о ситуации на фронте.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Прямая речь: "Информировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта.

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Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год. Вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес".

Детали: Также Залужный поблагодарил генерала Брауна и всего американского народа за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Темы: Вооруженные силыЗалужныйСША
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