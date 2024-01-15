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Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: кількість загиблих зросла до двох

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 січня 2024, 22:34
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: кількість загиблих зросла до двох
НАСЛІДКИ ПІДРИВУ ГРАНАТИ ДЕПУТАТОМ У СЕЛІ КЕРЕЦЬКИ, ФОТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ

Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб.

Джерело: Офіс генпрокурора, заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій у Facebook

Пряма мова Тарабія: "Сьогодні в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка.

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Він постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради".

 
Загиблий депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка
Фото з Facebook Романа тарабія

Деталі: Депутату було 46 років, чоловік був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади.

За даними Офісу генпрокурора, у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

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Теми: Закарпаттявибух
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