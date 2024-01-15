Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: кількість загиблих зросла до двох
Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб.
Джерело: Офіс генпрокурора, заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій у Facebook
Пряма мова Тарабія: "Сьогодні в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка.
Він постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради".
Деталі: Депутату було 46 років, чоловік був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади.
За даними Офісу генпрокурора, у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.
Передісторія:
- 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав три гранати.
- Поранень дістали 23 особи, включно з підривником. Пізніше один із поранених помер.
- Сам депутат перебував у реанімації.
- Батрину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.