Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: кількість загиблих зросла до двох

Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб.

Джерело: Офіс генпрокурора, заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій у Facebook

Пряма мова Тарабія: "Сьогодні в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка.

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Він постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради".

Загиблий депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка Фото з Facebook Романа тарабія

Деталі: Депутату було 46 років, чоловік був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади.

За даними Офісу генпрокурора, у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

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