Взрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: количество погибших возросло до двух
Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до 2 человек.
Источник: Офис генпрокурора, заместитель председателя Мукачевского районного совета Роман Тарабий в Facebook
Прямая речь Тарабия: "Сегодня в областной больнице скончался депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитка.
Он пострадал 15 декабря при подрыве гранат на заседании сельского совета".
Детали: Депутату было 46 лет, мужчина был внефракционным депутатом и начальником отдела Центра предоставления административных услуг Керецковской территориальной громаде.
По данным Офиса генпрокурора, в рамках уголовного производства назначен ряд продолжающихся экспертиз. Окончательная правовая квалификация действий взрывателя будет определена после их проведения.
Предыстория:
- 15 декабря в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты.
- В результате было ранено 23 человека, включая Батрина. Позже один из раненых умер.
- Сам депутат находился в реанимации.
- Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Батрину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.