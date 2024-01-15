Взрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: количество погибших возросло до двух

Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до 2 человек.

Источник: Офис генпрокурора, заместитель председателя Мукачевского районного совета Роман Тарабий в Facebook

Прямая речь Тарабия: "Сегодня в областной больнице скончался депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитка.

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Он пострадал 15 декабря при подрыве гранат на заседании сельского совета".

Погибший депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитка Фото из facebook Роман Тарабия

Детали: Депутату было 46 лет, мужчина был внефракционным депутатом и начальником отдела Центра предоставления административных услуг Керецковской территориальной громаде.

По данным Офиса генпрокурора, в рамках уголовного производства назначен ряд продолжающихся экспертиз. Окончательная правовая квалификация действий взрывателя будет определена после их проведения.

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