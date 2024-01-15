Мессі втретє став найкращим футболістом року за версією ФІФА
Понеділок, 15 січня 2024, 23:36
Найкращим футболістом 2023 року за версією премії ФІФА The Best втретє став нападник "Інтер Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі, це новий рекорд.
Джерело: Суспільне.Спорт
Деталі: У голосуванні Мессі обійшов форварда "Манчестер Сіті" і збірної Норвегії Ерлінга Голанда та нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.
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Мессі і Голанд набрали однакову кількість балі, але за Мессі віддали більше голосів капітани збірних.
Мессі втретє виграв нагороду від ФІФА як найкращий футболіст року — це новий рекорд. Аргентинець обійшов Роберта Левандовскі та Кріштіану Роналду, у яких по дві перемоги.
Усі найкращі футболісти року за версією ФІФА
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- 2016 рік — Кріштіану Роналду ("Реал" / Португалія)
- 2017 рік — Кріштіану Роналду ("Реал" / Португалія)
- 2018 рік — Лука Модрич ("Реал" / Хорватія)
- 2019 рік — Ліонель Мессі ("Барселона" / Аргентина)
- 2020 рік — Роберт Левандовскі ("Баварія" / Польща)
- 2021 рік — Роберт Левандовскі ("Баварія" / Польща)
- 2022 рік — Ліонель Мессі (ПСЖ / Аргентина)
- 2023 рік — Ліонель Мессі ("Інтер Маямі" / Аргентина)