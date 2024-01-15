Мессі втретє став найкращим футболістом року за версією ФІФА

Найкращим футболістом 2023 року за версією премії ФІФА The Best втретє став нападник "Інтер Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі, це новий рекорд.

Джерело: Суспільне.Спорт

Деталі: У голосуванні Мессі обійшов форварда "Манчестер Сіті" і збірної Норвегії Ерлінга Голанда та нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

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Мессі і Голанд набрали однакову кількість балі, але за Мессі віддали більше голосів капітани збірних.

Мессі втретє виграв нагороду від ФІФА як найкращий футболіст року — це новий рекорд. Аргентинець обійшов Роберта Левандовскі та Кріштіану Роналду, у яких по дві перемоги.

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