Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 января 2024, 23:36
Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ / GETTY IMAGES

Лучшим футболистом 2023 года по версии премии ФИФА The Best в третий раз стал нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, это новый рекорд.

Источник: "Суспільне.Спорт" 

Детали: В голосовании Месси обошел форварда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Голанда и нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Реклама:

Месси и Голанд набрали одинаковое количество балов, но за Месси отдали больше голосов капитаны сборных.

Месси в третий раз выиграл награду от ФИФА как лучший футболист года – это новый рекорд. Аргентинец обошел Роберта Левандовски и Криштиану Роналду, у которых по две победы.

Все лучшие футболисты года по версии ФИФА

ВИДЕО ДНЯ
  • 2016 год - Криштиану Роналду ("Реал" / Португалия)
  • 2017 год - Криштиану Роналду ("Реал" / Португалия)
  • 2018 год - Лука Модрич ("Реал" / Хорватия)
  • 2019 год - Лионель Месси ("Барселона" / Аргентина)
  • 2020 год - Роберт Левандовски ("Бавария" / Польша)
  • 2021 год - Роберт Левандовски ("Бавария" / Польша)
  • 2022 год - Лионель Месси (ПСЖ / Аргентина)
  • 2023 год - Лионель Месси ("Интер Майами" / Аргентина)

Темы: спортфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Neuralink Маска вживила первый имплант в мозг человека

США уже видят последствия остановки помощи Украине на поле боя − Блинкен

Россияне запустили группы "Шахедов" в Украину

Украинское медиасообщество пожаловалось послам G7 на давление и дискредитацию

В ЕС сделали еще один шаг к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины

Кулеба рассказал, как будут решать спор с Венгрией по нацменьшинствам

Все новости...
спорт
Украинский фигурист на Чемпионате Европы вышел на лед в рубашке с "пятном крови"
Украинская сноубордистка Данча попала в тройку призеров Кубка Европы 
Баскетбольные болельщики возвращаются на трибуны в Украине
Последние новости
10:37
Генсек НАТО встретится с конгрессменами США относительно помощи Украине
10:29
На Киевщине в результате падения обломков "Шахедов" вспыхнул пожар на предприятии
09:56
Toyota предупредила владельцев 50 тысяч авто в США об опасности от подушек безопасности
09:56
Ученый объяснил, какие риски несет искуственный интелект
09:50
Покорил норвежцев борщом: история профессионального повара и военного с позывным "Фокс"
09:45
Шутки с огнем. Как смех сопровождает войну на фронте и в тылу
09:39
ЕП отреагировал на расследование в отношении депутата, которую подозревают в работе на ФСБ
09:37
Neuralink Маска вживила первый имплант в мозг человека
09:37
В Донецкой области ракета РФ убила мужчину, который ехал на велосипеде с работы домой
09:22
Воздушные силы растолковали процент сбитых "Шахедов"
Все новости...
Реклама: