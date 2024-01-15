Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Понедельник, 15 января 2024, 23:36
Лучшим футболистом 2023 года по версии премии ФИФА The Best в третий раз стал нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, это новый рекорд.
Источник: "Суспільне.Спорт"
Детали: В голосовании Месси обошел форварда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Голанда и нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.
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Месси и Голанд набрали одинаковое количество балов, но за Месси отдали больше голосов капитаны сборных.
Месси в третий раз выиграл награду от ФИФА как лучший футболист года – это новый рекорд. Аргентинец обошел Роберта Левандовски и Криштиану Роналду, у которых по две победы.
Все лучшие футболисты года по версии ФИФА
ВИДЕО ДНЯ
- 2016 год - Криштиану Роналду ("Реал" / Португалия)
- 2017 год - Криштиану Роналду ("Реал" / Португалия)
- 2018 год - Лука Модрич ("Реал" / Хорватия)
- 2019 год - Лионель Месси ("Барселона" / Аргентина)
- 2020 год - Роберт Левандовски ("Бавария" / Польша)
- 2021 год - Роберт Левандовски ("Бавария" / Польша)
- 2022 год - Лионель Месси (ПСЖ / Аргентина)
- 2023 год - Лионель Месси ("Интер Майами" / Аргентина)