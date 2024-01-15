Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Лучшим футболистом 2023 года по версии премии ФИФА The Best в третий раз стал нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, это новый рекорд.

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: В голосовании Месси обошел форварда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Голанда и нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

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Месси и Голанд набрали одинаковое количество балов, но за Месси отдали больше голосов капитаны сборных.

Месси в третий раз выиграл награду от ФИФА как лучший футболист года – это новый рекорд. Аргентинец обошел Роберта Левандовски и Криштиану Роналду, у которых по две победы.

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