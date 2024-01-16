Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іран атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському Ербілі – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 16 січня 2024, 00:34
Іран атакував балістичними ракетами шпигунські центри в іракському Ербілі – ЗМІ
фото: Iran Internationa у мережі Х

Революційна гвардія Ірану заявила, що атакувала балістичними ракетами "шпигунські центри" і "антиіранські терористичні групи" поблизу північного іракського міста Ербіль.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела та іранські державні ЗМІ, КВІР

Деталі: Вибухи пролунали приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному Курдистані, в районі поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільного населення.

Реклама:

Двоє загиблих і п'ятеро поранених цивільних осіб були доставлені в місцеву лікарню після вибухів.

"Балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів і антиіранських терористичних груп в регіоні пізно ввечері", - йдеться в заяві іранської гвардії.

Раніше Іран іноді завдавав ударів по північному Курдистану Іраку, заявляючи, що цей регіон використовується як плацдарм для іранських сепаратистських угруповань, а також агентів його "заклятого ворога" Ізраїлю.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше агентство Reuters з посиланням на раду безпеки уряду Курдистану повідомило про чотирьох вбитих мирних жителів і шістьох поранених.

За даними Reuters, серед загиблих – курдський бізнесмен-мультимільйонер Пешрав Дізайї та члени його сім'ї, принаймні одна ракета влучила в їхній дім.

Водночас ракетні удари в Іраку не торкнулися жодного об'єкта США, і серед американців немає жертв, – додає агентство з посиланням на американських чиновників.

Теми: ІранІрак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною

Ердоган обговорить із Путіним новий механізм експорту українського зерна – МЗС Туреччини

мапаТиждень в Україні почнеться з дощу й сильного вітру

Україна здобула першу медаль на ЧС з водних видів спорту

Зеленський призначив Федорова очільником Запорізької ОВА

США і Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Іран
Іран розробив новий "Шахед" для атак Росії по високоцінним цілям в Україні – ЗМІ
Україна і ще три держави звернулися в ІСАО щодо збитого Іраном літака МАУ
У Пентагоні підтвердили ліквідацію лідера проіранських бойовиків в Іраку
Останні новини
00:36
Якщо США зменшать допомогу Україні, "буде новий геополітичний розклад" – Зеленський
00:18
Зеленський: Що стосується війни на землі, тут патова ситуація, це факт
23:41
Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною
23:13
Ердоган обговорить із Путіним новий механізм експорту українського зерна – МЗС Туреччини
22:41
Букмекери прогнозують Україні найвищі шанси перемогти на "Євробаченні"
21:48
У Росії зник вертоліт МНС Мі-8
21:34
У ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони біля Кліщіївки
21:07
Польща заявила про надмірний імпорт агропродукції з України після перевірки на кордоні
20:38
У пекарні в Лисичанську випікали хліб для окупантів і проводили наради – МВА
20:23
Польща попередила про активність військових літаків вздовж східного кордону
Усі новини...
Реклама: