Іран атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському Ербілі – ЗМІ

Революційна гвардія Ірану заявила, що атакувала балістичними ракетами "шпигунські центри" і "антиіранські терористичні групи" поблизу північного іракського міста Ербіль.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела та іранські державні ЗМІ, КВІР

Деталі: Вибухи пролунали приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному Курдистані, в районі поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільного населення.

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Двоє загиблих і п'ятеро поранених цивільних осіб були доставлені в місцеву лікарню після вибухів.

"Балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів і антиіранських терористичних груп в регіоні пізно ввечері", - йдеться в заяві іранської гвардії.

Раніше Іран іноді завдавав ударів по північному Курдистану Іраку, заявляючи, що цей регіон використовується як плацдарм для іранських сепаратистських угруповань, а також агентів його "заклятого ворога" Ізраїлю.

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Оновлено: Пізніше агентство Reuters з посиланням на раду безпеки уряду Курдистану повідомило про чотирьох вбитих мирних жителів і шістьох поранених.

За даними Reuters, серед загиблих – курдський бізнесмен-мультимільйонер Пешрав Дізайї та члени його сім'ї, принаймні одна ракета влучила в їхній дім.

Водночас ракетні удари в Іраку не торкнулися жодного об'єкта США, і серед американців немає жертв, – додає агентство з посиланням на американських чиновників.