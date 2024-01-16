Иран атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" в иракском Эрбиле – СМИ

Революционная гвардия Ирана заявила, что атаковала баллистическими ракетами "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" вблизи северного иракского города Эрбиль.

Источник: Reuters со ссылкой на источники и иранские государственные СМИ, КСИР

Детали: Взрывы прогремели примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля в полуавтономном Курдистане, в районе вблизи консульства США, а также жилых домов гражданского населения.

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Двое погибших и пятеро раненых гражданских лиц были доставлены в местную больницу после взрывов.

"Баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и нтииранских террористических групп в регионе поздно вечером", - говорится в заявлении иранской гвардии.

Ранее Иран иногда наносил удары по северному Курдистану Ирака, заявляя, что этот регион используется как плацдарм для иранских сепаратистских группировок, а также агентов его "заклятого врага" Израиля.

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Обновлено: Позже агентство Reuters со ссылкой на совет безопасности правительства Курдистана сообщило о четырех убитых мирных жителях и шести раненых.

По данным Reuters, среди погибших – курдский бизнесмен-мультимиллионер Пешрав Дизайи и члены его семьи, по крайней мере одна ракета попала в их дом.

В то же время ракетные удары в Ираке не коснулись ни одного объекта США, и среди американцев нет жертв, – добавляет агентство с ссылкой на американских чиновников.