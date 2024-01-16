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Кулеба: "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами"

Ольга Глущенко Вівторок, 16 січня 2024, 05:28
Кулеба: Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами
Дмитро Кулеба, скриншот

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що "час спливає" для ухвалення Конгресом нової угоди про фінансування для збільшення військової допомоги Україні, при цьому додав, що навіть якщо закінчиться зброя, українці будуть "воювати лопатами".

Джерело: Кулеба в інтервʼю ABC News

Деталі: Кулеба заявив, що більше грошей для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, в яку будуть змушені втрутитися американські війська.

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Пряма мова: "Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою".

"Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?"

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації".

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Деталі: Під тиском думки про те, що одного дня Україні доведеться вести переговори з Росією, Кулеба виключив будь-які переговори з режимом Путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

Він визнав, що російські військові "засвоїли уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни", але передбачив "більше поразок" для Росії цього року.

За останні тижні російські війська стали більш впевненими на полі бою, захопивши невеликі ділянки території на сході України навколо міста Авдіївка, за яке ведуться бої.

Однак міністр закордонних справ України заявив, що ці "мінімальні" успіхи Росії дісталися "надзвичайно високою ціною", і відкинув думку про те, що Росія зараз має перевагу на полі бою.

Видання зазначає, що в останні місяці Україна запускала безпілотники з вибухівкою по цілях в Росії.

Кулеба відмовився прямо коментувати ці атаки, однак натякнув, що Київ намагається показати, що війна в Україні має негативний вплив для Росії.

Пряма мова: "Президент Путін повинен пояснити своєму народу, чому все це відбувається".

"Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх (жителів Росії – ред.) усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда".

Теми: Кулеба Дмитровійназброя
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