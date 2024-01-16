ISW проаналізував версії росіян збиття російських А-50 та Іл-22

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували російські версії про збиття російського літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.

Джерело: ISW

Деталі: Українські офіційні особи заявили, що українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командного пункту Іл-22 в ніч на 14 січня.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний опублікував відеозапис польотів, який свідчить про те, що українські сили завдали удару по А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Українського державного музею авіації Національного авіаційного університету, заявив, що втрата А-50 і членів його екіпажу "дуже болюча" для Росії, оскільки значна частина екіпажу А-50 є вузькоспеціалізованою і повинна пройти кількарічну підготовку.

Південне оперативне командування Збройних сил України заявило, що до цього удару у Росії були доступні для використання лише три А-50 з шести, що загалом є в РФ.

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У той же час російський інформаційний простір в основному заперечував, що українські сили збили літак А-50, натомість "дивним чином" стверджував, що літак був знищений "дружнім вогнем" російської протиповітряної оборони.

Аналітики вказують, що А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російські ППО збили А-50, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою.

Російське джерело, яке спеціалізується на російській авіації, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. У звіті зазначають, що нинішній командувач Повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковник Віктор Афзалов, має великий досвід роботи в російській протиповітряній обороні.

Експерти інституту кажуть: незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи в якості протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб російські війська не збивали власні літаки повітряного управління.

Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є дотичним до невстановленої російської структури безпеки, стверджує, що невстановлені російські суб'єкти створили "качку" (російський термін для неправдивої заяви) про те, як російські сили збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка.

"Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними", – ідеться в огляді.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має жодної інформації про збитий літак, і порекомендував журналістам уточнити інформацію про це в Міністерстві оборони Росії.

"На момент публікації цієї публікації Міністерство оборони Росії не зробило офіційної заяви з приводу інциденту", – кажуть аналітики.

Ключові висновки ISW за 15 січня: