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На Кіровоградщині уламки російської ракети пошкодили склад та будинки

Тетяна ОлійникВівторок, 16 січня 2024, 19:40
На Кіровоградщині уламки російської ракети пошкодили склад та будинки
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ ЦЕНТР

Уламки російської ракети пошкодили сільськогосподарське приміщення та прилеглі будинки в одній із громад Кропивницького району. 

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Пряма мова: "Подробиці ворожої ракетної атаки. Уламками пошкоджено с/г складське приміщення і прилеглі домоволодіння в одній з громад Кропивницького району. Всі живі!"

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Деталі: На місці працюють усі відповідні служби, бригада РЕМ працює над відновленням електропостачання.

Теми: ракетний ударвійнаКіровоградська область
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