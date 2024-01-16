На Кіровоградщині уламки російської ракети пошкодили склад та будинки
Вівторок, 16 січня 2024, 19:40
Уламки російської ракети пошкодили сільськогосподарське приміщення та прилеглі будинки в одній із громад Кропивницького району.
Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович
Пряма мова: "Подробиці ворожої ракетної атаки. Уламками пошкоджено с/г складське приміщення і прилеглі домоволодіння в одній з громад Кропивницького району. Всі живі!"
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Деталі: На місці працюють усі відповідні служби, бригада РЕМ працює над відновленням електропостачання.