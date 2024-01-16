В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
Вторник, 16 января 2024, 19:40
Обломки российской ракеты повредили сельскохозяйственное помещение и близлежащие дома в одной из общин Кропивницкого района.
Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович
Прямая речь: "Подробности вражеской ракетной атаки. Обломками повреждено с/х складское помещение и близлежащие домовладения в одной из общин Кропивницкого района. Все живы!"
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Детали: На месте работают все соответствующие службы, бригада РЭС работает над восстановлением электроснабжения.