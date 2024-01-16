У Європарламенті голосуватимуть за позбавлення Угорщини права голосу в ЄС

У Європейському парламенті більшість політичних груп узгодили текст резолюції, який пропонує закликати до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС та розслідування розмороження Єврокомісією 10 мільярдів євро для Будапешта минулого місяця.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: За згодою більшості депутатів Європарламенту – соціалістів, "зелених", правоцентристської Європейської народної партії, ліберальної Renew і "лівих" – парламент у четвер, 18 січня, голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини.

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Її двома ключовими пунктами є заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС і початок парламентського розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити 10 мільярдів євро коштів для Угорщини у грудні 2023 року – аж до позову в Суд ЄС.

"Ми також посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук", – сказав Euractiv один із провідних учасників переговорів щодо резолюції, євродепутат від "зелених" Даніель Фройнд.

Більшість законодавців ЄС заявляли, що рішення Єврокомісії виділити кошти не ґрунтувалося на об’єктивних покращеннях судової системи Угорщини та верховенства права, як стверджує виконавча влада ЄС.

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Вважалось, що це була поступка Будапешту з боку Брюсселя перед самітом ЄС, на якому ухвалили історичне рішення про початок переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

За даними Euractiv, фінальний проєкт резолюції може також містити положення про оголошення вотуму недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у разі, якщо виконавчий орган ЄС розморозить подальші кошти для Угорщини.

Нагадаємо, минулого тижня депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Але прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв ветувати будь-які рішення, спрямовані на обмеження прав Угорщини в Європейському Союзі.