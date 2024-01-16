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У Нью-Йорку на Донеччині під завалами будинку може перебувати 5 людей, пошук призупинили

Тетяна ОлійникВівторок, 16 січня 2024, 20:13
У Нью-Йорку на Донеччині під завалами будинку може перебувати 5 людей, пошук призупинили
У Нью-Йорку на Донеччині під завалами будинку може перебувати 5 людей. Фото ДСНС

За попередньою інформацією, через російський авіаудар по житловому сектору селища Нью-Йорк на Донеччині 15 січня під завалами можуть перебувати 5 людей, роботи з пошуку призупинили до стабілізації ситуації.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ, ДСНС

Дослівно ДСНС: "Вчора увечері відбувся авіаудар по смт Нью-Йорк Бахмутського району, зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинків, в одному з яких відбулося руйнування підʼїзду. За попередньою інформацією під завалами можливе перебування 5 осіб".

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Деталі: За даними МВС, поранення отримали троє людей. Їм надали домедичну допомогу та доправили до лікарні.

Прилегла територія постійно під ворожим обстрілом, що унеможливлює проїзд спецтехніки на місце події. Роботи продовжать після стабілізації ситуації.

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Одна із авіабомб влучила у дворі між багатоповерховими будинками та не розірвалася. Усіх мешканців з прилеглої території правоохоронці евакуйовували до безпечного місця.

Усього від ворожого удару зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинків.

Теми: авіаДонецька областьвійна
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