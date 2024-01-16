В Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили

В Нью-Йорке Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек. Фото ГСЧС

По предварительной информации, из-за российского авиаудара по жилому сектору поселка Нью-Йорк на Донетчине 15 января под завалами могут находиться 5 человек, работы по поиску приостановили стабилизацию ситуации.

Источник: Министерство внутренних дел, ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Вчера вечером состоялся авиаудар по пгт Нью-Йорк Бахмутского района, получили повреждения 5 частных жилых и 6 многоквартирных домов, в одном из которых произошло разрушение подъезда. По предварительной информации под завалами возможно пребывание 5 человек".

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Детали: По данным МВД, ранения получили три человека. Им оказали в медицинскую помощь и доставили в больницу.

Прилегающая территория постоянно под вражеским обстрелом, что делает невозможным проезд спецтехники на место происшествия. Работы продолжат после стабилизации ситуации.

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Одна из авиабомб попала во двор между многоэтажными домами и не разорвалась. Всех жителей с прилегающей территории правоохранители эвакуировали в безопасное место.

Всего от вражеского удара получили повреждения 5 частных жилых и 6 многоквартирных домов.