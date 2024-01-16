Увесь кордон із Польщею розблокований: завершився протест біля "Ягодина"

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" також відновився: польські перевізники завершили акцію протесту.

Джерело: Держприкордонслужба України

Деталі: Як повідомила українським колегам Прикордонна варта Республіки Польща о 20-й годині (за київським часом) 16 січня завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

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Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Таким чином блокаду українського кордону з польського боку наразі повністю знято.

Що передувало: Польські перевізники завершили блокування перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".

ВІДЕО ДНЯ

16 січня Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту заявив, що польські перевізники, які з листопада 2023 року блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.

Пізніше цього дня стали відомі деталі угоди між протестувальниками і урядом Польщі: протест призупинять до 1 березня.