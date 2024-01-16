Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск" также возобновилось: польские перевозчики завершили акцию протеста.

Источник: Госпогранслужба Украины

Детали: Как сообщила украинским коллегам Пограничная стража Республики Польша, в 20 часов (по киевскому времени) 16 января завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорохуск - Ягодин".

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Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Таким образом блокада украинской границы с польской стороны на данный момент полностью снята.

Что предшествовало: Польские перевозчики завершили блокирование перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

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16 января Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта 16 января заявил, что польские перевозчики, которые с ноября 2023 года блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли соглашения с правительством по некоторым требованиям и приостановят свой протест.

Позже в этот день стали известны детали соглашения между протестующими и правительством Польши: протест приостановят до 1 марта.