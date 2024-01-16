У новій військовій доктрині Білорусі вперше пропишуть, як використовувати ядерну зброю

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив у вівторок, що країна висуне нову військову доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: "Ми чітко комунікуємо погляди Білорусі на використання тактичної ядерної зброї, розміщеної на нашій території", – заявив Хренін на засіданні Ради безпеки Білорусі.

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"З'явився новий розділ, де ми чітко визначаємо наші союзницькі зобов'язання перед нашими союзниками", – додав він.

Доктрина буде представлена на затвердження Всебілоруським народним зборам – представницькому органу, який діє в Білорусі паралельно з парламентом.

Поки не зрозуміло, як нова доктрина може бути застосована до російських озброєнь.

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Секретар Ради Безпеки Александр Вольфович заявив, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі покликане стримувати агресію з боку Польщі, яка є членом НАТО.

"На жаль, заяви наших сусідів, зокрема Польщі... змусили нас посилити" військову доктрину, сказав він.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця президент РФ Владімір Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

А наприкінці червня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.

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